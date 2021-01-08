Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TAP’ın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya’ya ulaştı. Güney Gaz Koridoru işlerlik kazandı. Ülkemizin Avrupa’nın geri kalanının enerji arz güvenliğine katkısında yeni bir sayfa açıldı" denildi.
TAP’ın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya’ya ulaştı. Güney Gaz Koridoru işlerlik kazandı. Ülkemizin Avrupa’nın geri kalanının enerji arz güvenliğine katkısında yeni bir sayfa açıldı. pic.twitter.com/v4Behy6jVd— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 8, 2021
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