Boğaziçi protestolarına destek veren Kaftancıoğlu'ndan Soylu'ya yanıt

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanan Melih Bulu'yu protesto gösterilerine katılan CHP'li Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

Protestocuları 'terörle iltisaklı militanlar' olarak nitelendiren Soylu, Kaftancıoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var? Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgaha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası."

CHP’si ve CHP’li il başkanları illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar.

Kibir göstermez davetlere de icabet ederler.

Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur:)) https://t.co/7Y8CXJAWJf — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 8, 2021

​Soylu'nun suçlamalarına Twitter hesabından yanıt veren CHP'li Kaftancıoğlu, "CHP’si ve CHP’li il başkanları illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar. Kibir göstermez davetlere de icabet ederler. Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur" dedi.