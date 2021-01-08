Saadet Partisi'nden Selvi'ye yanıt: Olan bir şey yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti için "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yanıt geldi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Olan bir şey yok" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi siyaset gündeminde tartışmalara yol açtı.

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Nezaket ziyareti, ötesinde herhangi bir şey yok" dedi.

"Erdoğan, Asiltürk'ü ziyaret ederek Milli Görüş tabanının teveccühünü kazandı, hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" değerlendirmesinde bulunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye de yanıt veren Karaduman, "Olan bir şey yok. Biz kutuplaşmaya karşıyız, herkes ile oturup konuşuruz. Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz" diye konuştu.