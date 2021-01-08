Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na: Kendisi DHKP-C militanıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan rektör protestolarıyla ilgili olarak "Bu işin içinde teröristler var" dedi. Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için de "Kendisi DHKP-C militanıdır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk olarak ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal ettiği olayları değerlendiren Erdoğan, bu sürecin tüm insanlığı şaşırttığını belirtti.

"Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etti" diyen Erdoğan, "Demokrasi için yüz karası olduğunu görüyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Temennim odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden'ın devir teslim töreniyle ki Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır" dedi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sürecin hassasiyetle devam etmesi çağrısında bulundu.

Olaylarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, "Ölenlerin ailelerine sabırlar dilerken özellikle yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum" diye konuştu.

'Arkadaşlar ben öğrencilerle neden görüşeyim?'

Erdoğan'a, Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak ataması sonrası başlayan protestolar da soruldu. TÜRGEV aracılığıyla öğrencilerle görüşmek istediği ileri sürülen Erdoğan, buna "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim?" yanıtını verdi.

Öğrencilerin bu işin içinde olmadığını ifade eden Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da eleştirerek şunları söyledi:

"Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır . Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır.

. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır."

Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na: Boğaziçili öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdırhttps://t.co/vt9p3G3A7A pic.twitter.com/NGupWCmNAe — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 8, 2021

​'Prof. Bulu'yu Boğaziçi'ne layık gördük, çok çok başarılı olacağına inanıyorum'

Erdoğan, Prof. Bulu ile ilgili olarak da "Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

'Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon geldi, 50 milyona çıkacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınına karşı alınan aşılarla ilgili olarak da "2 kaynağımız hatta 3 kaynağımız var. Çin, Almanya, yerli" bilgisini verdi.

"Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon geldi, 50 milyona çıkacak. Bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Bu konuda Uğur Bey ve eşiyle görüşmeleri Sağlık Bakanımız yapıyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu hafta içinde de aşılarda belli bir takvim içinde Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalarda bu aşı uygulaması devam edecek. Hassasiyetle bu adımları attık, atıyoruz.

çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalarda bu aşı uygulaması devam edecek. Hassasiyetle bu adımları attık, atıyoruz. Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur. Bilim adamlarımızın bu konudaki aşamaları, tavırları her şey ortadadır . Bizim buna saygı duymamız, inanmamız lazım. Niçin ben bu aşıyı yaptırmadım diye böyle bir hak kimsede olamaz. Hastalıklarda da aynı şey söz konusu.

. Bizim buna saygı duymamız, inanmamız lazım. Niçin ben bu aşıyı yaptırmadım diye böyle bir hak kimsede olamaz. Hastalıklarda da aynı şey söz konusu. Hastanelerde tedbirlerimiz var. Fiziki imkanlarımız, doktorlarımız... Doktorlarımızdan da ölenler, hastalananlar oldu. Tüm tedbirleri aldıktan sonra neticesine tabii ki katlanacağız. Burada her şey söz konusu. Kovid vakası sıradan bir vaka değil. Asrın vebası adeta.

Bizim devlet başkanı olarak, iktidar olarak, elimizden ne geliyorsa bunu yapmak durumundayız. Tüm ülkeler neyi yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Ben de devlet başkanı olarak 'Yahu şunu neden yapmadım?' dememeliyim. Ben yarın bu sorumluluğu taşıyamam. Bu adımları sorumlulukla atıyoruz. Bedeli ne olursa olsun bu aşı-ilaçları alacağız."

'Asiltürk geçmişte beraber olduğum büyüğüm, yalnızlığı hissetmememiz lazım'

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ziyaretlerle ilgili olarak da konuştu.

Bahçeli ile yaptığı görüşme için "Bildiğiniz gibi mutat. Ağırlıklı olarak ülkemizin dünyadaki ikili ilişkileri, terör mücadelelerini Sayın Bahçeli ile etraflıca görüşüyoruz. Analizler de yapıyoruz. Bundan sonra da neler yapabiliriz, aramızdaki Cumhur İttifakı'nın yarınlara devamı için birlik-beraberliğimizi teyit ediyoruz" bilgisini veren Erdoğan, Asiltürk'ün de geçmişte beraber olduğu bir büyüğü olduğunu söyledi.

Erdoğan, Asiltürk'le gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili olarak şunları kaydetti: