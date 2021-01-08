Erdoğan: TÜRKSAT 5A ile birlikte Doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biri olduğunu belirterek "TÜRKSAT 5A uydumuzla Doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl boyunca güvence altına alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu' konulu özel oturuma Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydusunun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki uydularının üçünün haberleşme, üçünün de gözlem için bulunduğunu belirtti.

'Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir'

Türkiye'nin uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biri olduğunu belirterek "TÜRKSAT 5A uydumuzla Doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl boyunca güvence altına alıyoruz" bilgisini verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

"Amacımız 2022'de ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Önümüzdeki yıl İMECE isimli kendi üretimimiz olan yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya göndereceğiz.

'Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz'

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Projemizi de yakında tarihte açıklayacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemize kazandıracağımız uyduları bu programda ortaya koymuş olacağız. Biz hem mikro uydu geliştirme, hem de bunları uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz.

tarafından hazırlanan de yakında tarihte açıklayacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemize kazandıracağımız uyduları bu programda ortaya koymuş olacağız. Biz hem mikro uydu geliştirme, hem de bunları uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki etkinliğimizi artırma gayretimizi devam ettiriyoruz. Teknolojideki gelişmeler devletlerin işleyişinde de köklü değişimlere neden oluyor.

'Teknoloji alanında mücadelemizi mensubu olduğumuz kadim medeniyetin çizdiği sınırlar içinde veriyoruz'