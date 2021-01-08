Kayıt
15:29 08 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Çavuşoğlu: Türkiye, AB ile ilişkilerini diyalog ile diplomasiden yana tutumunu sürdürecektir

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/05/1042969713_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_083c8468b9ad20d6b326420cc74f0dd8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101081043540308-cavusoglu-turkiye-ab-ile-iliskilerini-diyalog-ile-diplomasiden-yana-tutumunu-surdurecektir/

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın La Razon gazetesine yazdığı makalede, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde "olumlu gündem geliştirmeye, diyalog ile diplomasiye" devam edeceğini vurguladı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın La Razon gazetesine yazdığı makalede, 'Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları ile Kıbrıs Türkleri’nin eşit haklarının korunmasına yönelik tutumu karşısında bazı AB üyeleriyle yaşanan sorunlarda, İspanya’nın AB içerisinde diyalog ve müzakereyi öne çıkaran yapıcı bir yaklaşım izlemesini' takdir ettiklerini belirtti.

    Çavuşoğlu, "Türkiye, AB ile ilişkilerini olumlu gündem temelinde geliştirme iradesini ve diyalog ile diplomasiden yana tutumunu sürdürecektir" ifadesini kullandı.

    Türkiye ile İspanya'nın tarihe dayanan köklü ilişkilerinin olduğunu belirten Çavuşoğlu, bugün Türkiye-İspanya ilişkilerinin mükemmel bir düzeye eriştiğini vurguladı.

    İspanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu, salgın öncesinde yıllık 13 milyar euro'luk ikili ticaret hacmi bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunu 20 milyar avroya yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

    Çavuşoğlu, "Türkiye ve İspanya, dünyanın içinden geçtiği köklü değişim sürecinde çok kutuplu sistemde de yakın işbirliği içinde hareket ediyorlar. Bu çerçevede, bölgesel sahiplenmenin en güzel örneklerinden birini sergileyerek, Akdeniz’in bir barış, güvenlik ve dayanışma havzası haline getirilmesi yönünde çalışıyorlar. Akdeniz coğrafyasında İspanya’yla geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Bu bilinç ve hedefle, bölgemizde barış ve refah için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

    'Medeniyetler arası iletişim ve anlayışa duyulan ihtiyaca dikkat çekiyoruz'

    "Günümüzde terör, etnik ve dini nefret, ayrımcılık, aşırılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve diğer dışlayıcı yaklaşımların yükselişe geçtiğine tanık olunduğunu" ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    "Pandemi maalesef bu sorunları daha da derinleştirdi. Özellikle Müslümanları rencide ve provoke eden hakaretler, karikatürler ve dini değerlere yönelik saldırılar, ifade veya sanat özgürlüğü kisvesi altında toplum içinde derin yaralara ve bölünmelere yol açıyor. Bazı Batılı hükümetlerin ise bu gelişmelere oy uğruna seyirci kaldığını, hatta aşırı sağcı söylemleri benimsediğini üzülerek görüyoruz.

    Türkiye olarak, bu konular bağlamında her fırsatta karşılıklı hoşgörü ve saygının önemine dikkat çekiyor, çeşitliliğin bir zenginlik olduğunu vurguluyoruz. Bu çerçevede, medeniyetler arası iletişim ve anlayışa duyulan ihtiyaca dikkat çekiyoruz."

    Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2005 yılında dönemin İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'nın ortak girişiminde kurulan ve Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan Medeniyetler İttifakı'nın bu dönemde her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı.

    Küresel bir mesele haline gelen göç sorununa da değinen Çavuşoğlu, "Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Bugün, kendi ülkelerindeki yıkımdan kaçmak zorunda kalan 3.6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeli olmak üzere, toplam 4 milyon yerinden edilmiş kişiyi misafir ediyoruz. Bunun yanında sınırlarımızın ötesindeki milyonlarca yerlerinden edilmiş ve ihtiyaç sahibi kişiye de yardım eli uzatıyoruz. Ayrıca, Türkiye insani yardım konusunda dünyanın en cömert ülkesi olmaya devam ediyor. Buna ilaveten, 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirerek, AB’ye yönelen göçü büyük oranda durdurduk. Ancak maalesef, AB söz konusu mutabakattan kaynaklanan yükümlülüklerini halen yerine getirmedi" ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, "Türkiye'nin AB üyelik sürecine destek veren başlıca ülkeler arasında olan İspanya’nın, Türkiye’nin stratejik ve küresel anlamda oynadığı kilit rolün yanı sıra AB’ye güvenlik ve göç alanlarında, ayrıca ekonomik dinamizm ve genç nüfusuyla yapacağı katkının farkında olması memnuniyet verici" değerlendirmesinde bulundu.

    İspanya ile Türkiye'nin uluslararası meselelere yaklaşımlarının benzerlikler taşıdığına işaret eden Çavuşoğlu, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

    "İspanya ile Orta Doğu Barış Süreci, Suriye, Libya, Venezuela gibi önemli konularda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Terörle mücadelenin ancak uluslararası iş birliği çerçevesinde başarılı olabileceğini müdrik iki müttefikiz. Ayrıca çok taraflılığın önemine inanan iki ülke olarak NATO, BM ve G-20 gibi platformlarda da iş birliğimizi ilerleteceğiz. Ayrıca, Afrika ve Latin Amerika gibi iki ülkenin de aktif rol oynadığı ve yapıcı katkıda bulunduğu coğrafyalarda güçlerimizi birleştirmek ve birlikte çalışmak arzusundayız." 
    Etiketler:
    Jose Luis Rodriguez Zapatero, Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, İspanya, Avrupa Birliği, AB, Mevlüt Çavuşoğlu, La Razon
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Meteoroloji uzmanları, Madrid'de son 11 yılın en yoğun kar yağışının beklendiğini ve 3 gün sürmesinin beklendiğini açıkladı.
    İspanya'da 'Filomena' etkisi
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet