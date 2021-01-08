İmamoğlu: Cami yaparken nasıl engellendiğimizi yüce Allah biliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki cami açılışında yaptığı konuşmada davetli olduğu halde ilk ibadete gelmeyen ilçe müftüsünü eleştirdi. İmamoğlu, "Cami yaparken nasıl engellendiğimizi, taziye evi yaparken nasıl engellendiğimizi yüce Allah biliyor, ben biliyorum, kullar da biliyor" dedi.