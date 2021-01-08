Ankara'daki Boğaziçi'ne destek eylemlerinde gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanan Melih Bulu’ya karşı sürdürülen protestolara Ankara’daki öğrenciler de destek verdi. Güvenpark’ta toplanmaya çalışan 30 öğrenci polis tarafından gözaltına alındı. Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ise yemekhane önünde toplanıp Boğaziçi'ne destek açıklaması yaptı.
Güvenpark'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne destek olmak için bir araya gelen 15 öğrenci arkadaşımız şiddetle gözaltına alındı. Bütün arkadaşlarımızı serbest bırakın. Bizi baskılarla sindiremezsiniz! pic.twitter.com/q8eume5e9w— ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) January 8, 2021
Boğaziçi'nde kayyuma direnen öğrencilerle dayanışma için Ankara'da yapılacak eylem öncesi birçok üniversiteli evlerinin önünden gözaltına alındı.— Üniversiteli Kadın Kolektifi (@kadinkolektifi) January 8, 2021
Arkadaşlarımızın gözaltına alınmasına karşı sokağa çıkan üniversiteliler de gözaltına alındı.#UEniversiteyiSavunmakSucDeğildir pic.twitter.com/wpnT2xszsO
Hacettepe Öğrencileri Boğaziçi’nin yanında! #HacettepeyanındaBOUN @boundayanisma pic.twitter.com/Lye3HwOjOK— Hacettepe Öğrencilerinin Sesi (@HacettepeSesi) January 8, 2021
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