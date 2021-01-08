Ankara'daki Boğaziçi'ne destek eylemlerinde gözaltı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’yu rektör ataması ile İstanbul’da başlayan protestolara Ankara’daki öğrenciler de katıldı. Güvenpark'taki eylem için bekleyen 30 öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.