Bakan Kurum: İklim Kanunu ile doğamızı koruyacak adımları atacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarımızı açıkladık. İnşallah Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarı yılda hazırlayıp çevremizi, doğamızı koruyacak adımları da atacağız" dedi.

İnceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Çorlu Havalimanı'nda Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve diğer ilgililer karşıladı.

Bakan Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yaklaşık 50 milyon metrekarelik alanı projelendirdik ve devam eden 280 Millet Bahçesi projemiz var. 34'ünün yapımını tamamladık, halkımızın kullanımına açtık. Etaplar halinde de Millet bahçelerimizi arttırıyoruz. Tabii bu Millet bahçelerinin bir önemi var. İklim değişikliği ile mücadele ettiğimiz şu süreçte, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek, şehirde yatayda ekolojik koridorları oluşturmak, şehrin nefes almasını sağlamak açısından bu projemiz, Millet bahçelerimiz çok önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara, millete verdikleri sözleri tutmak suretiyle çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdüreceklerini vurgulayan Kurum, "Bu çalışmalara ilaveten biliyorsunuz iklim değişikliği ile ilgili mücadele kapsamında eylem planlarımızı açıkladık. İnşallah Meclisimiz ile İklim Kanunu'nu ilk yarı yılda hazırlayıp yine şehirlerimizdeki etkilerini en aza indirecek, çevremizi, doğamızı koruyacak adımları da atacağız. Misafirperverliği için tüm Tekirdağlı, Çorlulu kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.