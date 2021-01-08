Tuma Çelik'e 'nitelikli cinsel saldırı'dan 12 yıl istemiyle dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.
İddianamede 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanık Çelik, Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.
Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.
Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
Çelik hakkında daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatılmıştı. Savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten Başsavcı vekiline ifade vermişti.
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