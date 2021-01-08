65 yaş üzeri olduğu için otobüsten indirilmek istenen kadın: Ben çalışmazsam açım

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 65 yaşından büyük olduğu için koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüsten indirilmek istenen yaşlı kadın, çalışmak zorundu olduğunu söyledi: "Ben çalışmazsam açım."

Avcılar'ın Cihangir mahallesinden Başakşehir'deki Şahintepe mahallesine gitmek üzere hareket eden İETT otobüsüne binen yaşlı kadın, şoför tarafından kendisine verilen talimatlar uyarınca araçtan indirilmek istendi.

Çalışmak zorunda olduğunu ve apartmanlarda temizlik yaptığını söyleyen yaşlı kadın ise otobüsten inmeyerek, "3 apartman merdivenlerini temizledim. Sağlığım yerinde olmasa bunu yapabilir miyim? Çalışmasam paramı kim verecek. Çoluk-çocuk var, kimsenin kimseye faydası yok" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkmaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasak.