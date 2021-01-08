Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: Elinde delil varsa derhal açıklamak zorunda, suç duyurusunda bulunacağım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Boğaziçi Ünivertesi'nde yaşanan rektör protestosuna destek verdiği destekten dolayı kendisini eleştiren ve bu sırada "DHKP-C militanıdır" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Sözlerine "Bilindiği üzere 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı çatısı altında girdiği seçimlerde, İstanbul’da önemli bir seçim başarısı elde etmiştir. Bu başarıyı bir türlü hazmedemeyen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı olduğum andan itibaren sürekli ve sistematik saldırı altında, asılsız suçlamalara, dayanaksız/delilsiz ceza davalarına ve hakaretlere maruz kalmaktayım" diye başlayan Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün de AKP Genel Başkanı, yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek DHKP-C militanı olduğum savsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır.

Bir hekim, bir kadın, bir insan hakları savunucusu olarak tüm yaşamım boyunca demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü savunduğum gibi bundan sonra da savunmaya devam edeceğim. Terör ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

'Demokrasi mücadelesine korkmadan devam edeceğim'

Canan Kaftancıoğlu olarak CHP İstanbul İl Başkanı seçilene kadar tek bir aleyhe suçlama, iddia ve dava ile karşılaşmadığımı, bütün bunları sadece ve sadece siyasi nedenlerle yaşadığımı biliyorum. Demokrasi mücadelesine, çok daha güzel bir Türkiye için çalışmaya korkmadan ve yılmadan mücadele etmeye devam edeceğim.

'Ayrıca tazminat davası açacağım'