TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri" ifadesini kullandı.

VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı.



Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri.



Hayırlı olsun!https://t.co/iG2VzTOK7f — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 8, 2021

​Sosyal Medya Yasası kapsamında Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformları için Türkiye'de temsilci bulundurmaları için verilen sürenin dolmasının ardından ilk olarak Rusya'nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) Türkiye'ye temsilci atamıştı. Ardından ise YouTube temsilci atayacaklarını açıklamıştı.

TikTok da dahil Facebook, Instagram, Twitter, Periscope ve YouTube'a yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmadıkları için önce 10'ar sonra 30'ar milyon lira ceza kesilmişti.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de bildirimde bulunmayan sosyal medya platformlarının Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.