Koca'dan İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'daki vaka sayılarıyla ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve İzmir'deki vaka sayılarında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da ise yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık" bilgisini veren Koca, şunları söyledi:

"Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa’da yüzde 60’a yakın düşüş oldu."

Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı’nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2021

​Koca, bundan sonraki en önemli gündemlerinin aşı olduğunu belirterek şöyle yazdı: "Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı’nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz."