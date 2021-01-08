CHP'den 'zam' videosu: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı etiketleyerek paylaştı

2016 yılından beri yapılan zam haberlerini hatırlatan CHP, "Zamlar yağıyor sen ne dersen de…" yazarak ve #ZameşittirRTE etiketini kullanarak paylaştı.

CHP resmi hesabından atılan tweeti alıntılayarak "Vatandaş kan ağlıyor fark etmesen de" yazan ve Erdoğan'ı etiketleyen Kemal Kılıçdaroğlu da paylaşımına #ZamEşittirRTE etiketini ekledi.

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