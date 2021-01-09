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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza, atama

    Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden almalar Resmî Gazete'de

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    Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu görevden alınarak yerine Ayşe Ayşin Işıkgece atandı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Strateji Geliştirme Başkanı Zeliha Sağlam, Strateji Geliştirme Başkanlığına ise Hasan Basri Alagöz getirildi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Şafak Bulut, Ticaret Bakanlığı Erzurum Ticaret İl Müdürü Muhammet Güneş, Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzman Dr. Yüksel Aydın Yazıcı, Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Kulalı, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Nuri Ekici ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Yusuf Mengi görevden alındı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Odabaş, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muammer Öztürk ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nevzat Akbaş atandı.

    Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına Osman Yıldız, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Bülent Sezgin, 5. Bölge Müdürlüğüne Şahin Çılgın, 7. Bölge Müdürlüğüne Turgut Çangır, Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Tuğrul, Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne Birol Dündar ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Muharrem Akyaka ve Cihan Soyalp getirildi.

    Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Murat Genç, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Alim atandı.

    Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine Ticaret Müfettişleri Vehbi Günaydın, Güngör Yıldırım, Hamit Can Narttürk, İsmail Tüfekçi, Mustafa Hakan Kaşıkcı, Mehmet Mustafa Gül, Zeki Vural, Salih Çalal, Cengiz Turgut, Ayhan Doğan, Alperen Küçük, Ömer Ertuğrul ve Hasan Doğan görevlendirildi.

    Bartın Ticaret İl Müdürlüğüne Erhan Özcan, Denizli Ticaret İl Müdürlüğüne Cihat Özdemir, Düzce Ticaret İl Müdürlüğüne Çiğdem Acar, Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğüne Cemil Kürkçü, Isparta Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Akif Ülger, Muş Ticaret İl Müdürlüğüne Sadık Taşçı, Samsun Ticaret İl Müdürlüğüne Kürşat Turpçu ve Tokat Ticaret İl Müdürlüğüne de Ali Osman Sakar atandı.

    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında (TİKA) açık bulunan başkan yardımcılığı görevlerine Mahmut Zühtü Çevik ile Naci Yorulmaz getirildi.

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Hasan Aydın ve Murat Karakaya, Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzman Dr. Gülay Gündoğdu, Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Yakup Güler, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Özgür Saç ve Tabip Gülbay, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcılığına ise Şeref Demir atandı.

     

    Etiketler:
    Atama, Resmi Gazete, Recep Tayyip Erdoğan
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