Vali Yerlikaya, vaka sayısının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da vaka sayısının yüzde 40 azaldığını söyledi. İstanbul Valisi Yerlikaya da vakaların en çok düştüğü ilçeleri açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her geçen gün Kovid-19 vaka sayısının azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, en az düşüşün yaşandığı ilçeleri ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak sıraladı.

Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim:

Her geçen gün vaka sayımız azalıyor.



Geçen haftaya oranla en çok düşüş;

Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de.



⚠️En az düşüş ise;

Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda.😷↔️🧴 pic.twitter.com/tpAitMUCsA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2021

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul ve İzmir'deki vaka sayılarında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da ise yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu duyurmuştu.