Vali Yerlikaya, vaka sayısının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her geçen gün Kovid-19 vaka sayısının azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de olduğunu bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de" ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, en az düşüşün yaşandığı ilçeleri ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak sıraladı.
Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 9, 2021
Her geçen gün vaka sayımız azalıyor.
Geçen haftaya oranla en çok düşüş;
Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi’de.
⚠️En az düşüş ise;
Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu’nda.😷↔️🧴 pic.twitter.com/tpAitMUCsA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul ve İzmir'deki vaka sayılarında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da ise yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu duyurmuştu.
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