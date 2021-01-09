Prof. Dr. Müftüoğlu, 'uzamış Kovid-19'u yazdı: Kimlerin riski daha yüksek?

Kovid-19’un herkeste farklı seyir gösterebildiğini ama yan etkilerinin genelde iki- üç hafta sürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Long Kovid-19'a yakalananlarda bu sürenin ayları bile bulabileceğini söyledi.

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 'Long Kovid-19'un (uzamış Kovid-19) ne olduğunu ve kimlerini daha çok etkilediğini yazdı.

Müftüoğlu, Long Kovid-19 tanısının kimlere konulduğunu ve riskli grupları şöyle açıkladı:

"COVID-19 her zaman herkeste farklı seyir gösterebilen bir enfeksiyon ama genelde hastalığın süresi iki, bilemediniz üç hafta ile sınırlı.

Eğer herhangi bir nedenle hastalıkta ağırlaşmaya yol açabilecek ilave bir sorun ortaya çıkmaz ise çoğu vakada iyileşme 2-3 haftada tamamlanıyor. Ne var ki yeni bazı gözlemler, beklenenden daha çok olguda COVID-19’da iyileşme sürecinin haftaları hatta ayları bile bulabileceğine işaret ediyor. Bu kişilerde hastalıkla bağlantılı “yorgunluk, uykusuzluk, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kafa karışıklığı, unutkanlık, odaklanma güçlüğü” gibi sorunlar bir türlü bitmek bilmiyor. Bu gibi durumlarda o kişilere “LONG COVID-19 (UZAMIŞ COVID-19)” tanısı konuluyor."

Kimlerin riski daha yüksek?