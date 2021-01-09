Mahkeme, Türk Hava Kurumu'nun hacizlerini kaldırdı: THK, Atatürk'ün Türk milletine emanetidir

Kayyum atanan Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerin, üzerlerindeki icra ve tedbirleri kaldıran mahkeme, kararında, “THK, Cumhuriyetimizin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine emanetidir” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Türk Hava Kurumu Denetleme Kurulu, haciz ve tedbir kararlarının kaldırılması için mahkemeye vurdu. Başvuru dilekçesinde kayyumun THK ve şirketlerinin durumunu düzeltmesi için çalışma yaptığı belirtildi ve gelinen durum şöyle anlatıldı:

"Önceki yönetimlerin hataları nedeniyle çığ gibi büyüyen borç yumağına birçok borç eklenmiş ve bunun bir sonucu olarak THK, THK şubeleri ve bağlı şirketlerin borçları nedeniyle hesaplarına haciz şerhleri işlenmiştir. Taşınır ve taşınmazları hakkında satış işlemleri aşamasına geçildi. Kurum tüm gelirlerinden yoksun duruma düştü. Haciz şerhi nedeniyle kamu yararına faaliyet gösteremiyoruz. Hava araçlarımız uçuştan men ediliyor."

Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi, başvuru üzerine verdiği kararda “THK, Cumhuriyetimizin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine emanetidir. Bunun güçlendirilmesi ve onurlu faaliyetlerini yürütmesi için her türlü yardım destek ve özveride bulunmak her Türk vatandaşının görevidir. Bu dernek, Türkiye cumhuriyetinin kuruluş ve varoluş değeridir” dedi.

Mahkeme THK ve bağlı şirketleri hakkında şu kararları verdi:

1-Taşınmazlar üzerinde fiili haciz ve muhafaza işlemleri yapılamayacak. Yapılan fiili haciz ve muhafaza işlemleri durdurulacak.

2-Banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları üzerine bloke/haciz tesis edilemeyecek, öncekiler kaldırılacak. Her türlü icrai satış işlemi durdurulacak.

3- Hava araçları üzerine konulmuş olan hacizler kaldırılacak. Hava araçları hakkındaki uçuştan men kararları kaldırılacak.

4- Tüm mal varlıklarından elde edilen kira ve hasılat dahil gelirler üzerine konulan hacizler kaldırılacak.

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi 16 Ekim 2019'da THK’ye 3 kişilik bir kayyum heyeti atamıştı.