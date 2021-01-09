Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Bulu, en sevdiği Metallica şarkısının 'Nothing Else Matters' olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve öğrenciler tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu, en sevdiği Metallica şarkısının 'Nothing Else Matters' olduğunu söyledi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında kendisinin “Rock ve Metallica dinleyen bir rektör” olduğunu söyleyen Melih Bulu’ya en sevdiği Metallica parçasını sordu.

Alçı, “Dün yeniden Bulu’yu aradım ve Metallica ve Guns N Roses’ten favori şarkılarını sordum. Hiç tereddüt etmeden, çok net cevap verdi. Metallica-Nothing Else Matters. Guns N Roses- November Rain. En yumuşak parçaları seçmiş. Demek çok da hard rockçu değil” diye yazdı.

Bulu, kendisine yönelik protestoların başlamasının ardından Habertürk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada "Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm" demişti.