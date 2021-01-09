Olay ilçenin Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borularla darp etti. Sonrasında aracın bagajına koydukları Kavalcı’yı ilçe merkezinde bırakmak isteyen şahıslar araçtan inerek bagajı açtı.

Darp ettikleri kişiyi otomobilin bagajından çıkartıp sokak ortasına atarken yakalandılar https://t.co/f9N3WbR88q pic.twitter.com/N21ieLnY4F — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 9, 2021

Bagajdan Kavalcı’yı indirdikleri sırada ise devriye otosu ile yoldan geçen polis ekipleri olayı fark ederek hemen müdahale etti. Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavalcı'nın Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.