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    Antalya'da kendisini darbeden kocasını öldüren kadın tutuklandı

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    Antalya'da kendisini Antalya'da ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşini öldüren Melek İpek tutuklandı.

    Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Melek İpek adliyeye sevk edildi.

    Savcılıkta yaklaşık 3 saat ifade veren zanlı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

    Savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar eden İpek, tutuksuz yargılanmasını istedi. Zanlının avukatları Ahmet Onaran, Hüseyin İlerioğlu ve Nagihan Bulduk da müvekkillerinin evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü, olay akşamı da yaşanan şiddet nedeniyle söz konusu olayın yaşandığını belirterek, tutuksuz yargılanma talep etti.

    İpek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kararı öğrenen İpek'in yakınlarının üzüntü yaşadıkları görüldü.

    Savcılık ifadesi 

    İpek, savcılıktaki ifadesinde, 12 yıllık evliliği boyunca sürekli eşinden şiddet gördüğünü savundu.

    Eşinin av tüfeği ve bıçakla sürekli kendisini tehdit ettiğini öne süren İpek, şu ifadeleri kullandı:

    "Çocuklarım da şiddet görüyordu. İşkenceye varan tutumları nedeniyle korktuğum için şikayet edemedim. Çocukları öldürmekle tehdit ediyordu. Olay günü aynı evin içindeyken 'boşanmak istiyorum' diye mesaj attım. Çocuklarla yatmaya hazırlanıyorduk. Av tüfeğiyle odaya girerek 'Seni öldüreceğim, Kelime-i Şahadet getir.' dedi. Çocuklarımı hemen arkama aldım. Kendisine 'Yapma ne olur,' diye yalvarmaya başladım. Eşimin kararlı olduğunu ve ateş edeceğini anladım. Elimle çocukları yatağın üzerinde doğru ittirdim. Diğer elimle de tüfeğin namlusunu tuttuğumda kurşun benim yan tarafımdan cama isabet etti. Tekrar yalvardım, yakardım. Bir daha ateş etmedi." 

    'Elimden silahı almaya çalışırken silah patladı'

    Tüfeğin dipçik kısmıyla başına ve vücuduna darbe aldığını savunan İpek, şöyle devam etti:

    "Gördüğüm şiddet sonrası bayıldım. Kendime geldiğimde ellerim kelepçeliydi. Eşim sabah uyandı, kahvaltı yapmadan gitti. Odadan çıkarken kelepçenin anahtarını, bıçağını ve silahın birisini alarak gitti. Öncesinde çocuklarıma, 'Geldiğimde annenizi de sizi de öldüreceğim, evden dışarı çıkmayın' dedi. Büyük kızımla toka gibi şeylerle kelepçeyi açmaya çalıştık, açamadık. Olayda kullandığım tüfeği akşam içeri eşim koymuş. Eşim bağırarak içeri girdi. Direkt benim bulunduğum odaya geldi. Kapıyı sert şekilde açtı. O sırada bulunduğum odada silahı gördüm. Ellerim kelepçeli silahı koltuğumun altına aldım. Elim tetiğe ulaşamıyordu. Beni görünce 'Beni mi öldüreceksin?' dedi. Elimden silahı almaya çalışırken silah patladı. Tek el ateş aldı. Nasıl patladığını bilmiyorum."

    Servis şoförü Ramazan İpek'in (32), Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde, ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İpek'i 7 Ocak'ta darbettiği, ertesi gün Melek İpek'in sabah saatlerinde işe gidip gelen Ramazan İpek'i av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülmüştü.

     

    Etiketler:
    Cinayet, Antalya, Ramazan İpek, Melek İpek
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