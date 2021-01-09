Dışişleri Bakanlığı'ndan düşen Endonezya uçağıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Endonezya’da Cakarta’dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının bugün kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve bu olayda 60’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Ayrıca, Endonezya Büyükelçisi Kılıç da düşen uçakta Türk yolcu olmadığını açıkladı.

Bugün Sriwijaya Air'e ait 62 taşıyan bir yolcu uçağı, kalkışından sonra radardan kaybolmasının ardından denize düştü. Uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.