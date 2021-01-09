Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 537 koronavirüs vakası tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu Twitter üzerinden açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 903 olurken 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tespit edilen 1103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3 binin altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız."

Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000’in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2021

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