Türkiye, Hint Okyanusu’nun ortasındaki vatandaşına kargo uçağıyla ilaç gönderdi

Dışişleri Bakanlığı, çalıştığı gemi Hint Okyanusu'ndayken alması gereken ilaçları tükenen böbrek hastası bir Türk vatandaşına, diplomatik kargoyla ilaç ulaştırdı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı bir gemide çalışan, böbrek nakli geçirmiş bir Türk vatandaşının hayati önemdeki ilaç ihtiyacını giderdiklerini ifade ederek, "Okyanusun ortasında da umudun adı Türkiye!" mesajını paylaştı.

“Okyanusun ortasında da, umudun adı Türkiye!” 🌊 🚢 🇹🇷



Çalıştığı gemi Hint Okyanusundayken, kullanmak zorunda olduğu ilaçları biten böbrek hastası vatandaşımıza, pandemi şartlarında diplomatik kargoyla ilaçlarını ulaştırdık.



Dünyanın her yerinde, #GüçlüTürkiye ! pic.twitter.com/YBXurNaX2y — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) January 9, 2021

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Buna göre, geminin Malezya'daki bir limana uğrayacağını ve ilaçları teslim alabilmek için birkaç saatlik süresi olacağını öğrenen Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ilaçları Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne diplomatik kargoyla iletti.

Büyükelçilik yetkilileri ise Türk vatandaşını bularak ilaçları teslim etti.