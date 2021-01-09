Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Aleyna Çakır' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili olarak, Sema Esen’in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup, işlemler devam etmektedir".

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen ve evinde ölü bulunan Sema Esen'in Ümit Can Uygun isimli şahıs tarafından darbedildiği anlar sosyal medyaya yansımıştı.