Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç’tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “BİP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını açıklayan WhatsApp'a ilişkin bir açıklama yaptı.

Twitter üzerinde açıklamada bulunan Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor.

Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. pic.twitter.com/xqRIRo5WCX — Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) January 9, 2021

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Bu sebeple dijital verimizi yerli ve milli yazılımlarla korumalı, kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalır.

Bu sebeple dijital verimizi yerli ve milli yazılımlarla korumalı, kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalır. — Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) January 9, 2021

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Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BİP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz.

Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, #BİP ve #Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz. 🇹🇷 https://t.co/xAFZw6J6ZG — Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) January 9, 2021

​Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım!

Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım! pic.twitter.com/CCStMzhIeB — Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) January 9, 2021

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcılar, WhatsApp'in yeni gizlilik koşullarını kabul etmeseler dahi uygulamayı kullanabilecek. Ancak yeni düzenlemeyi Türkiye'de kullanıcılar kabul etmek zorunda.

'Cumhurbaşkanlığı, haberleşme gruplarını BiPMobil'e taşıdı' iddiası

Öte yandan gazeteci Ragıp Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın WhatsApp'taki veri güvenliği kaygıları nedeniyle haberleşme gruplarını BiPMobil'e taşıma kararı aldığını iddia etti.

The Turkish Presidency is moving its WhatsApp groups to locally designed messaging app @BiPMobil over private data concerns — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 9, 2021

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