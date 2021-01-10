Selçuk Bayraktar: WhatsApp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, WhatsApp'tan yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını söyledi.
Bayraktar, "WhatsAppSiliyoruz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Whatsapp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: BIP. Açık kaynak kodlu olduğu için: Telegram Signal.
Whatsapp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 9, 2021
Kullandığım mesajlaşma programları:#BIP
Açık kaynak kodlu olduğu için:#Telegram#Signal#WhatsAppSiliyoruz
'WhatsAppSiliyoruz' ve 'Telegram' Twitter Türkiye gündeminde
Öte yandan, WhatsApp'ın kişisel verilerin kullanımıyla ilgili aldığı karar sonrası, "WhatsAppSiliyoruz" ve "Telegram" etiketleri Twitter Türkiye gündeminde yer aldı.
"WhatsAppSiliyoruz" etiketi Twitter Türkiye gündeminde dördüncü sıraya kadar yükselirken, birçok kullanıcının Whatsapp'a alternatif olarak önerdiği uygulamaların isimleri de gündemde yer aldı.
Haberleşme uygulaması Telegram, TT listesinde üçüncü sıraya yerleşti.
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