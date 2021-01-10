Kayıt
13:22 10 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

    Kılıçdaroğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı: En güçlü denetleme organının medya olduğunu aklı olan herkes kabul etmektedir

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 611
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0a/1043548190_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_42cdb8371cbe96a5199695d016d25e84.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101101043548005-kilicdaroglundan-gazeteciler-gunu-mesaji-en-guclu-denetleme-organinin-medya-oldugunu-akli-olan/

    10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En güçlü denetleme organının medya olduğunu 21. yüzyılda aklı olan herkes kabul etmektedir" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi.

    Sözcü gazetesinin aktardığına göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 

    • Sizler günün 24 saati çalışırsınız. Bir şekliyle dünyadan haberleri alırız. O haberleri bize ulaştıran kişiler sizlersiniz. Herkes size teşekkür etmek zorundadır. Teşekkür ettik ama yaşadığınız sorunlar da var. Yüzlerce gazetecinin işsiz kaldığını biliyoruz. Bir yıpranma hakkınız var o hak da elinizden alındı. Yeniden Anayasa Mahkemesine başvuracağız.
    • Bütün bu sorunlara karşı görevinizi azim ve kararlılıkla yapıyorsunuz. Kaleminizi satmıyorsunuz. Habercilere minnet borçluyuz. Medya da vesayeti kabul etmez. Etmemesi gerekir.
    • © DHA
      İBB Başkanı İmamoğlu, Yeni Şafak ve gazeteci Karagül'e açtığı davayı kazandı
      Gazeteciler haber kaynaklarını açıklamaya bu konuda tanıklık yapmaya zorlanamaz. Gazetecilik bir kamu görevidir. Bunu belirlerken iki temel unsurun da önemli olduğunu ifade etmek isterim. Haber kaynağını ve halkın haber alma hakkını korumak için bu düzenlemeler yapılmıştır. Medyanın dördüncü güç olarak halk adına yasama, yargı ve yürütmeyi denetlemesini sağlamıştır. Parlamentoda olumsuz bir haberi geniş kitlelere ulaştıran medyadır. En güçlü denetleme organının medya olduğunu 21. yüzyılda aklı olan herkes kabul etmektedir.
    • 2021 yılında gazeteciler 479 kez yargının önüne çıkarılıyorsa burada bir sorun vardır. 2020 yılında 68 gazeteci Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerindeyse orada oturup düşünmek lazım. 2020 yılında televizyonlara karartma, gazetelere ilan ambargosu, doğru habere erişim engeli getiriliyorsa…
    • Basın İlan Kurumu’nca beş gazeteye doğru haber yaptıkları için 333 gün ilan kesme cezası veriliyorsa, Basın İlan kurumu, Basın İnfaz Kurumu’na dönüşüyorsa oturup düşünmek istiyorsa, Cumhurbaşkanı bir gazeteyi hedef gösterip "Ben almıyorum, siz de almayın" diyorsa orada oturup düşünmek lazım.
    • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.
      © AA / CHP
      Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak açıklaması: Bu şekilde bir istifa Cumhuriyet tarihimizde bir ilk
      Sıradan biri söylemiyor, devletin başında oturan zat söylüyor. Bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı görevinden istifa ettiği halde 1775 radyo ve televizyon kanalı 27 saat bakanın istifasını talimat alamadıkları için veremiyorlarsa oturup düşünmek lazım.
    • Bütün baskılar ve baskıların yoğunlaşmasına karşın kalemini satmayan, özgürce haber yapan bütün baskılara direnen bir medyamız var. Dünyaya örnek olması gereken bir medyamız var. Bir dikta yönetiminde direnen bir medyamız var. 12 Eylül askeri darbesinde bile bu kadarını görmemişti.
    • Herhangi bir medya sahibi başka bir faaliyette bulunmamalı. Aktif siyasette faaliyette bulunmamalı.
    • Gazetelerin dağıtımı bütün medya sahiplerinin ortak olduğu şirket tarafından yapılmalı.
    • Medyada sendikalaşma şart olmalı. Zorunlu olmalı. Gazeteci patronuna karşı da özgür olmalı. Haberinin arkasında durabilmeli.
    • Devlet Bahçeli
      © AA
      Bahçeli 'RTÜK kararına saygı duyulmalı' dedi, Habertürk'ü eleştirdi
      RTÜK’ün yeniden yapılandırılması gerekiyor. Siyasi partilere tanınan kontenjan düşürülmeli.
    • Hiçbir gazeteci gazetecilik faaliyetinden kaynaklı iddialarla tutuklanmamalı.
    • Basın İlan Kurumu internet medyasını da kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmalı.
    • Cavit Çağlar
      © AA
      Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar: İktidardan baskı görmedim, yayınları durdurma kararını tamamen kendi kendime verdim
      Evrensel kriterlere uygun şeffaf ve denetlenebilir reyting sistemine getirilmeli.
    • Basın kartı meslek örgütlerinin ortak katılımıyla oluşturulacak kurum tarafından verilmeli. Kimin gazeteci olup olmayacağı gazeteciler karar vermeli.
    • Evrensel kriterler hariç sansür yasaklanmalı.
    • Sosyal medyada, alternatif medyada yayınlanan haberlerle ilgili bağımsız denetim kurulu oluşturulmalı.
    Etiketler:
    RTÜK, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Gazeteci, Basın, Kemal Kılıçdaroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Meteoroloji uzmanları, Madrid'de son 11 yılın en yoğun kar yağışının beklendiğini ve 3 gün sürmesinin beklendiğini açıkladı.
    İspanya'da 'Filomena' etkisi
    Karikatür
    Tüm okurlarımızın yeni yılını kutlarız!
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet