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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı: Basın özgürlüğü kavramının istismar edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi bu kavramın istismar edilmesine de içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

    Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak öne çıktığını belirten Erdoğan, bu süreçte, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışan gazetecilerin toplum için önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirtti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
    © AA / Emin Sansar
    Kılıçdaroğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı: En güçlü denetleme organının medya olduğunu aklı olan herkes kabul etmektedir
    Geçmişte demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde bir vesayet aygıtı olarak kullanılan Türk medyasının daha demokratik, özgürlükçü ve çok sesli bir yapıya kavuşması yönünde önemli ilerlemeler kaydettiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren yeni medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkanların da meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılması hayati önemdedir. Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha kıymetli hale gelmiştir. Dolayısıyla yalan ve dezenformasyona karşı hakikat mücadelesinde gazetecilerin de büyük sorumluluğu bulunmaktadır.

    Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi bu kavramın istismar edilmesine de içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır."

    Zorlu salgın koşullarında görevlerini ifa etmek için fedakarca bir gayret ortaya koyan basın mensuplarına takdir ve teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Tüm basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görev başında vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu düşüncelerle tüm basın çalışanlarına başarılar temenni ediyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Basın özgürlüğü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Recep Tayyip Erdoğan
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