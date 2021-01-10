Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu'nun 'Siyaset Meydanı' programında yaptığı konuşma ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan ve atanması öğrenciler tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu'nun 1999'da katıldığı Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

A Haber'in aktardığına göre Bulu "Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız" ifadelerini kullanıyor.

Boğaziçi rektörü Siyaset Meydanı'nda... Melih Bulu 22 yıl önce ne demişti? @memlktmeselesi pic.twitter.com/gnceQewAOI — A Haber (@Ahaber) January 8, 2021

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