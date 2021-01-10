İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'sözde cumhurbaşkanı' yanıtı: Derhal özür dilemelidir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletten özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir.Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 10, 2021

​