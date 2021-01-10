Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftaya ilişkin yayınladığı hava durumu raporuna göre pazartesi günü itibariyle Türkiye geneli soğuk havanın etkisi altına giriyor. İstanbul'a ise kar yağışının cuma günü düşeceği belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan raporda, yeni haftada sağanak ve kar yağışların tüm yurdu etkisi altına alacağı belirtildi.

Raporda yurdun büyük bir kesiminde sağanak yağışların görüleceği belirtilirken, bazı illerde ise kar yağışları görüleceği duyuruldu.

Hafta başından itibaren sağanak yağışların, perşembe gününden itibaren ise kar yağışların birden fazla bölgede etkili olacağı belirtildi. Hava durumu raporunda İstanbul'a yılın ilk karının cuma günü karla karışık yağmur şeklinde düşeceği ifade edildi.

Haftalık Hava Durumu

(11- 17 Ocak 2021)

Hava sıcaklığının Pazartesi ve Salı günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması ancak Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hızla azalması ve pic.twitter.com/kL7FabBduU — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 10, 2021

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