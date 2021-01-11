Ekrem İmamoğlu Telegram kanalı açtı

Facebook, WhatsApp kullanıcılarına kabul etme zorunluluğu bulunan bir bildirim göndermesi üzerine çok sayıda kullanıcının Telegram başta olmak üzere diğer uygulamalara yöneldikleri görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Telegram kanalı açtığını söyledi ve kanalına katılım için davette bulundu.

İmamoğlu, "Bu aralar birçok kişiye ... #telegrama katıldı bildirimi geliyor. Eğer siz de bu mesajlaşma servisi uygulamasını indirdiyseniz kanalıma katılabilir, İstanbul ile ilgili gelişmeleri ve bilgilendirmeleri buradan da takip edebilirsiniz.." ifadelerini kullandı.

Bu aralar birçok kişiye ... #telegrama katıldı bildirimi geliyor.



Eğer siz de bu mesajlaşma servisi uygulamasını indirdiyseniz kanalıma katılabilir, İstanbul ile ilgili gelişmeleri ve bilgilendirmeleri buradan da takip edebilirsiniz..



🗨️https://t.co/cBXwOyQ2Jc — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 10, 2021

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