Ahmet Hakan: Ümitcan Uygun denilen yaratık yalnız değildir

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun hakkında "Kadın döver, milliyetçi geçinir ama Türkçe bilmez. Arkalanıp kollanacağına dair güçlü bir inancı vardır, artık kimler şımartıyorsa. Var böyle tipler. Ümitcan Uygun denilen yaratık yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi konumunda bulunan Ümitcan Uygun ile ilgili olarak ise "Var böyle tipler. Var. Gerçekten var. Ümitcan Uygun denilen yaratık yalnız değildir" dedi ve şu ifadelere yer verdi:

"Ümitcan diye bir tipleme. Kadın döver. Hem de öldüresiye döver. Kendisinden daha güçsüz karşısında dayılanır. Silah gösterme diye bir merakı vardır. Kendisini ifade etmekten acizdir. Milliyetçi geçinir ama Türkçe bilmez. Uyuşturucu kullanır. Kullandığı uyuşturucuyu marifet gibi cümle aleme gösterir. Arkalanıp kollanacağına dair güçlü bir inancı vardır. Bir şımartılma ürünüdür, artık kimler şımartıyorsa... Şımarıklığı toplumsal sorun haline gelir. Var böyle tipler. Var. Gerçekten var. Kısacası, Ümitcan Uygun denilen yaratık yalnız değildir."

WhatsApp tartışmaları

Hakan ayrıca, WhatsApp'tan neden kolayca çıkamayacağını şu ifadelerle açıkladı:

"Dadanmacı bir kişilik olduğum için tiryakisi olduğum bir şeyi hemen terk edemediğimden...Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden... Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan... İçinde bulunduğum grupların 'Çıkalım mı, çıkmayalım mı' konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan..."