Yılın ilk kabine toplantısı bugün: Kısıtlamalar için bölgesel bazda esnetme formülleri görüşülecek

Beştepe'de yapılacak olan yeni yılın ilk kabine toplantısında, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Programı çerçevesinde bakanlıkların atacağı adımlar ve hayata geçirilecek projelerin genel bir değerlendirilmesi yapılacak.
Koronavirüs tedbirlerinin etkisi görüşülecek
Toplantıda öncelikle koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının değerlendirilmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka sayısına etkisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki son durum, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak.
Kontrollü esnetme olabilir
Aşılamanın başlamasıyla hafta içi kısıtlamaları ve hafta sonu yasakları dahil olmak üzere lokal bazda kontrollü/kademeli şekilde esnetme adımlarının atılabileceği de tahmin ediliyor.
Bakan Koca aşıyı anlatacak
ABD ve AB ile ilişkiler görüşülecek
Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ABD ve AB ile yeni dönem olacak. Bu kapsamda ABD'de Donald Trump taraftarlarının Kongre baskını değerlendirilecek. ABD ve AB ile başlatılacak yeni dönemde atılacak adımların konuşulacağı kabinede Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı videokonferans görüşmesiyle ilgili bilgi verecek.
Çavuşoğlu'nun sunum yapması bekleniyor
AB ile açılacak yeni sayfa çerçevesinde istişare mekanizmalarının geliştirilmesi ve ilişkilerde güvenin yeniden tesisi, diyalog temaslarının yeniden başlatılması için yapılması gerekenlerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir sunum yapması planlanıyor. Türkiye ile AB arasındaki yeni dönem diplomasi trafiğinin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Toplantıda ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'in görevi devralmasının ardından Ankara-Washington ilişkilerinin yol haritası da ele alınacak.
Reform çalışmaları da gündemde
Toplumun tüm kesimleriyle istişare halinde hazırlıkları süren ekonomi ve hukuk alanındaki reform çalışmaları da kabinenin bir diğer gündem başlığı olacak. Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, kurdaki düşüş, faiz politikası hakkında değerlendirmeler yapılacak. Erdoğan'ın Beştepe'de lansman toplantısıyla açıklayacağı reform başlıkları konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kabineye brifing verecek. Toplantıda alınan kritik kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna açıklayacak.
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