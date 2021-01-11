Okan Karacan, Kovid-19 nedeniyle hastanede: Allahım beni çocuklarıma bağışlasın

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medya hesabında sağlık durumu hakkında bilgi veren Karacan, şunları söyledi:

"Sevgili dostlar Kovid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım ama ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek, dualarınızı eksik etmeyin. Allahım beni çocuklarıma bağışlasın."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Okan Karacan (@okankaracan)'in paylaştığı bir gönderi

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