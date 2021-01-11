Harvard Üniversitesi'nden Doç. Altındiş: Risk altında olsam, tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa bu aşıyı olurdum

4- Sinovac asisinin faz II calismasi 18-59 yas arasinda 600 kisi ile tamamlaniyor ve cok prestijli bir tip dergisinde yayinlaniyor. 18-59 yas grubu icin asinin hem cok guclu bir antikor yaniti olusturdugu, hem de guvenli oldugu bu calismayla kanitlaniyor. https://t.co/3kWO3rusuz