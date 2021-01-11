Adnan Oktar bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Oktar, 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmaya aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı.

Mağdur ve müştekilerin de geldiği duruşmada, çok sayıda taraf avukatı da hazır bulundu.

Bir kısım sanıkların son sözlerinin sorulduğu duruşmada dosyayı karara bağlayan heyet, Adnan Oktar’ı 'örgüt kurma ve yönetmek', 'çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'tehdit' gibi suçlardan 1075 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.