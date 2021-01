Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlatan Rekabet Kurulu, verilerin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik yeni sözleşme onaylatılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatarak, verilerin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldığı bildirildi.

