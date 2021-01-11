Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun'un ifadesi soruşturma dosyasına girdi

Uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yayımlandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin hakkında soruşturma yürütülen, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uygun hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak' ile 'uyuşturucu kullanmak ve özendirmek' suçundan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürülen Uygun'dan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da kan örneği alındı.

Uygun, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

Videoları soruşturma dosyasına girdi

Öte yandan, Ümitcan Uygun'un emniyetteki ifadeleri soruşturma dosyasına girdi. Uygun ifadesinde, daha önce uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilgili hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını, adına birçok sosyal medya hesabı açıldığını bunları kimin yönettiğini bilmediğini iddia etti.

'Video yeni değil, 3-4 yıl öncesine ait'

Daha önce bu içeriğe sahip herhangi bir yayın yapmadığını anlatan Uygun, "Ben 'metamfetamin' maddesini bir defa kullandım. 3-4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'de bir pavyonda çalışan takma ismi 'Kumsal' olan kişiden aldım. Bu maddeyi açık adresini bilmediğim ancak polislere göstermiş olduğum Aşağıeğlence semtinde bulunan ikamette kullandım. Bu maddeyi kadınların nereden, kimden aldıklarını bilmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum. T.K'yi mahalleden tanırım. Bu şahısın madde kullandığını ya da sattığını bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada yayınlanan videonun yeni olmadığını 3-4 yıl öncesine ait olduğunu ileri süren Uygun, o güne ilişkin şunları anlattı:

"Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum."

Diğer yandan, dün gözaltına alınan baba Durak Uygun, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Baba Durak Uygun'un polisteki ifadesinde oğlu Ümitcan Uygun'un herhangi bir işte çalışmadığını ve geliri olmadığını, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade ettiği belirtildi.