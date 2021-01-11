Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a istikşafi görüşme daveti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta egemen eşitliğin müzakere edilmesi ve iki devletli çözümün olması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, "Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz" ifadesini kullandı.