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    Nagehan Alçı

    Nagehan Alçı: Öğretmenler de öğrenciler de rahata alıştı

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimle ilgili olarak "Öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki. Hakikaten isyan ediyorum. Okulları açmaya ne zaman öncelik vereceğiz?" dedi.

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz' başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye'nin okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkeler listesinde en üst sıralarda olduğunu belirtti.

    "Pandemi başladığından yani Mart 2020’den beri -aradaki kısa bir süre belli sınıflar için uygulanan haftada 2 gün modelini saymazsak- milyonlarca öğrenci okula gidemiyor" diyen Alçı, çocukların neredeyse okula gitme alışkanlığını kaybetmek üzere olduğunu söyledi.

    "Ocak ayının ortasına geldik bile sevgili okurlar, 10 aydan bahsediyorum, martta bir sene olacak" ifadesini kullanan Alçı, şöyle devam etti:

    "Okula gidemeyen çocuklar her gün sokaklarda, mağazalarda. Hafta sonu kısıtı bittikten sonra pazartesi sabahtan itibaren her yer hınca hınç doluyor. Biz büyükler çocuklarımızı dip dibe dükkanlara sokuyoruz ama öğretmenler gözetiminde okulları riskli buluyoruz

    Peki dünya ne yapıyor? Bunu konuşuyor muyuz? Buna bakıyor muyuz? Okullar her yerde mi bu kadar uzun süredir kapalı?

    Hayır. Kesinlikle değil.

    Avrupa’da okulları kapatmamak için büyük bir direnç var.

    Hangi ülke ne yapıyor?

    Almanya’dan bahsedeyim mesela…

    Yalnızca pandemi başında kısa bir süre okulları kapattılar. Ona da her eyalet kendi sayılarına bakarak karar verdi. Yazdan önce okullar yeniden açıldı. Sonbahar boyu açıktı.

    Angela Merkel 'Gerekirse her yeri kapatalım ama okulları açık tutalım' dedi.

    Noel tatilinden sonra yükselen sayılar yüzünden mecburen eyaletlerin bir kısmında okullar kapalı kaldı ancak ülkede büyük bir tartışma var ve eyalet eyalet ne zaman eğitimin yeniden başlayacağı açıklandı.

    İlkokullar her halükarda kapatılmamaya çalışılıyor. Berlin’de, Hessen’de bugün yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. Bremen ve Hamburg zaten hiç kapatmadı, yalnızca tercihi anne-babalara bıraktı.

    Almanya gibi teknik altyapısı bize göre çok daha güçlü bir ülke bile uzaktan eğitim için altyapısının yeterli olmadığını kabul ediyor, mümkün olduğunca uzaktan eğitimden uzak duruyor. Uzaktan eğitim verdiği sınıflarda bile sınavları okullarda yapıyor.

    Fransa’ya bakalım... Fransa okulları kapatmamak konusunda en kararlı ülke. Üniversiteler hariç okullar açık. Fransa’da 'Okullar sokaklardan daha güvenlidir' mottosu ile hareket ediliyor. Her yeri kapasalar bile okulları kapamıyorlar.

    İtalya’da noelde kapanan ilkokullar geçen Perşembe yeniden açıldı, liseler de bugün açılıyor.

    Bu ülkelerdeki vaka sayıları bizden çok farklı değil sevgili okurlar! Hatta şimdi son kapanmalarla biz daha iyiyiz bile denebilir. Üstelik internet altyapıları bizden çok daha güçlü. Buna rağmen uzaktan eğitimin işlemediğini söylüyor ve tercih etmiyorlar. Okullarında önlem alıyor ve eğitime devam ediyorlar.

    Muhalefetten de eğitimcilerden de neden ses yok?

    Bizde tuhaf olan okulların kapalı olmasının konu bile edilmemesi. Sevgili dostlar, Afrika ülkelerinde bile bu kadar uzun süre okulunu kapalı tutan yok! Bakın Tunus’ta açık mesela…

    Daha da tuhaf olan Türkiye’de muhalefetten de eğitimcilerden de okulları açma yönünde bir talep, bir çağrı olmaması…

    Mesela vaka kaça düşünce açılacak? Nasıl bir plan çerçevesinde dönüş olacak? Hangi sınıflara öncelik verilecek? Bilen yok!

    Halbuki bu iş adım adım organize edilip ilan edilse, olası bir artışla da yine kademe kademe kapansa çok daha doğru değil mi?

    Üniversite ve liseleri bir kenara koyuyorum. Hadi ortaokullular da idare eder diyelim ama ilkokul çocuklarının bu kadar uzun süre yüz yüze eğitimden mahrum kalmasının telafi edilemez zararları var.

    Bu gidişle bir kuşağı kaybedebiliriz. Kovid için risk grubu içinde bile olmayan gelecek nesilleri eve kapayarak ne kadar büyük bir risk aldığımızın farkında mıyız? Yaşlılarımızı riske atmamak için çocuklarımızı riske atıyoruz! Halbuki yaşlılarımızı çocuklarımızı riske atmadan korumanın yollarını arayabiliriz…

    Her yer açıkken çocukları okula değil, markete götürebilmek sizin içinizi acıtmıyor mu?

    Öğretmenler rahata alıştı

    Öğretmenler olduğu yerden uzaktan eğitime devam ediyor. Onlar da farkında uzaktan eğitimin neredeyse hiçbir geri dönüşünün olmadığının. Ne sınav var, ne sağlıklı bir kontrol.

    Hele Anadolu’da, köylerdeki durumu unutun!

    Ama öğretmenler de öğrenciler de okulsuzluğa, rahata alıştı sanki…

    Hakikaten isyan ediyorum! Okulları açmaya ne zaman öncelik vereceğiz?

    (Bana karşı çıkacak olanlara yarın uluslararası kuruluşların bu konudaki çağrılarını anlatacağım…)"

    Etiketler:
    Almanya, Fransa, Habertürk gazetesi, Habertürk TV, rahat, Eleştiri, Öğrenci, Öğretmen, Okul, Uzaktan eğitim, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, Nagehan Alçı
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