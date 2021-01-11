Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun tutuklandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu kullanırken çekilen videoları sosyal medyada yer alan Ümitcan Uygun'u dün Başkent'in Etimesgut ilçesinde kaçmaya çalışırken yakalamıştı.
Uygun, savcılık sorgusu için adliyeye sevk edilmişti.
Aleyna Çakır 3 Haziran 2020'de hayatını kaybetmiş, genç kızın cansız bedeni erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından bulunmuştu.
Ümitcan Uygun, Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın şüphelisi durumunda.
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