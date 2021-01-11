Ümitcan Uygun 'Uyuşturucuya özendirmek'ten tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan Uygun, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte ifadesi alınan Uygun, 'uyuşturucuya özendirmek' suçlamasıyla tutuklandı.

Uygun'un adı daha önce kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.

Uygun'un yakınlarından gazetecilere saldırı

Öte yandan Uygun polis tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen AA kameramanı Mustafa Vergiveren ile foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç, Uygun'un yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldırganların, görüntü aldığı sırada darbettikleri AA kameramanı Vergiveren yere düştü. Saldırganlar, Vergiveren'e yerde de tekme attı. Fotomuhabiri Keskinkılıç'a da vurmak isteyen saldırganlar, adliyenin güvenlik görevlilerince engellendi.

AA ekibine tehdit ve hakarette bulunan saldırganlar, Uygun'un avukatı tarafından taksiye bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. AA ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganlardan şikayetçi olunacağı belirtildi.