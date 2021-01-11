Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre çarşamba günü Marmara Bölgesi'nin birçok yerinde hava sıcaklıkları Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile birlikte 7 derece birden düşecek. Gece saatlerinde Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde bir güncellemeye gitti.

Buna göre, hava sıcaklıkları Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile birlikte salıdan itibaren kademeli olarak düşecek. Cuma ve cumartesi günü ise İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.