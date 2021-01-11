TBMM Başkanı Şentop: Hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması gerektiğini vurgulayarak "Siyasi partilerin bu yönde bir iradelerinin olması halinde bu konuda bir adım atılabilir diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yeni sistemin paradigmasına, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması gerektiğini söyledi.

"Yeni bir iç tüzük yapılması daha doğru olur; yeni sisteme göre ve bu çerçevede mevcut olan ve iyi işleyen sorunsuz gördüğümüz düzenlemeler mevcut iç tüzükte muhafaza edilebilir" diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir iradelerinin olması halinde bu konuda bir adım atılabilir diye düşünüyorum."

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