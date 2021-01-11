THY Genel Müdürü Ekşi: Uçak içinde ventilli maske takmayın

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kişisel Twitter hesabında yolculara uçak içinde ventilli maske takmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Ekşi şunları söyledi: "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım.”

Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız.⚠️



Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır.



Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler.



Lütfen sağlık için yardımcı olalım. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 11, 2021

​