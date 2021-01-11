Aleyna Yurtkölesi'nin katil zanlısı: Barışmayı reddedince öldürdüm

Üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin ölümüne ilişkin olarak yeni bir gelişme yaşandı. İran uyruklu Shayan Kheyrian, Yurtkölesi ile ayrıldıklarını ve barışma teklifini reddetmesi üzerine onu boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Denizli'de kaldığı apartta cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin İran uyruklu eski erkek arkadaşı Shayan Kheyrian tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Zanlı Kheyrian ifadesinde, Aleyna ile ayrıldıklarını, barışma teklifini reddettiği için onu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı ayrıca, cinayet günü kapıdaki zillere rastgele bastığını ve kurye olduğunu söyleyerek içeri girdiğini ifade etti.