Erdoğan: Teröriste terörist demekten bile aciz sözde genel başkanı CHP seçmeninin sağ duyusuna havale ediyoruz

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

- Haziran ayından başlayan normalleşme adımları ile hızlı bir toparlanmaya gittik.

- Geçtiğimiz yılı oldukça büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık.

- Ekim ayında sanayicilerimiz tarihimizin en yüksek aylık üretimini gerçekleştirdi.

- Salgın döneminde ekonomimizin direncini korumayı başardık.

- Küresel ekonominin yüzde 4'ten fazla küçüldüğü bir dönemde ekonomimiz büyüdü.

- Salgına bel bağlayan kriz tellallarının payına hüsran düşmüştür.

- Artık bu ülkede cumhurbaşkanı milletin yarısından fazlasının iradesiyle seçiliyor. Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır.

- Teröriste terörist demekten bile aciz sözde genel başkanı CHP seçmeninin sağ duyusuna havale ediyoruz. Bu sözde genel başkanın derdi milletle, milli iradeyledir. Kaset komplosuyla gelen sözde başkanın derdi milletledir. Siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemelerini gayet iyi biliyoruz. Taciz, tecavüz hırsızlıkları görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısın nedeni budur.

- Kaos denemeleriyle 83 milyonun huzurunu kaçıranlar, karşılarında hukuku bulmaya devam edeceklerdir.

- Uzunca bir süre demokrasi kılıfı altında en ilkel faşizmi, özgürlük kılıfı altında en vahşi diktatörlüğü mazlumlara dayatanların sırça köşkleri başlarına yıkılıyor

- İdeolojik saplantılarını, marjinal eğilimlerini, fıtrata aykırı sapkınlıklarını, terör örgütlerine payandalıklarını cilalı kavramlarla topluma dayatanlar için yolun sonu görünmüştür

- Türk demokrasisi, millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor.

- Eski Türkiye artıklarının umutlarını ülkenin başına gelecek felaketlere bağlayacak kadar zavallı hale geldiklerine şahit oluyoruz

- Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir.

- Barajların bir kısmının tamamen boşaldığı bir dönemdeyiz. Kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte önlem almalıyız. Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz.

- Tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Sağlık sistemi üzerindeki yük de önemli ölçüde hafifledi.

- Vaka sayısının belirli bir sayının altına düşmesi halinde tedbirleri kademeli olarak kaldıracağız

- Rus ve İngiliz menşeili aşılarla ilgili gelişmeleri takipteyiz.

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Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/CbZxkC5i0J — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 11, 2021

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